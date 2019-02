Fyrrum stjarna á Englandi hræddi líftóruna úr ungum strák – Ógnvekjandi svipur

Enskir knattspyrnuaðdáendur ættu að muna eftir framherjanum Bafetimbi Gomis sem lék á sínum tíma með Swansea.

Gomis er 33 ára gamall í dag en hann spilar fyrir Al-Hilal sem er eitt besta lið Sádí Arabíu.

Gomis er þekktastur fyrir tíma sinn hjá Lyon í Frakklandi en lék með Swansea frá 2014 til 2017.

Hvernig hann fagnaði mörkum var einnig frægt en fór þá á fjórar fætur og lét eins og einhvers konar skrímsli.

Ungur boltastrákur í Sádí Arabíu fékk að kynnast þessu fagni í leik gegn Al-Ittihad á dögunum.

Gomis skreið að boltastráknum sem varð gríðarlega hræddur og vonaðist helst eftir því að framherjinn myndi láta sig hverfa.

Gomis sá svo eftir þessu eftir leikinn og bað strákinn afsökunar og lét hann fá leiktreyjuna.

kid ran like he’s actually running for his life 😂😂💙🏃🏻‍♂️🏃🏻‍♂️ pic.twitter.com/7A4LsNS1Wv

— عمار (@i_amaswad) 22 February 2019