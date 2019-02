Þar sem ástríðan er ótrúleg: Gæsahúð í Rússlandi

Rússnenska stórliðið Zenit er komið áfram í 16-liða úrslit Evrópudeildarinnar eftir leik við Fenerbahce í kvöld.

Um var að ræða seinni leik liðanna af tveimur en Fenerbahce vann fyrri leikinn 1-0 í Tyrklandi.

Það var brjáluð stemning í Rússlandi fyrir leikinn í kvöld en þar er mikil ástríða og er fótbolti oft númer eitt, tvö og þrjú.

Liðsrúta Zenit fékk ótrúlegar móttökur áður en hún mætti á Gazprom Arena, heimavöll félagsins.

Stuðningsmenn rússnenska liðsins tóku á móti rútunni á magnaðan hátt og sýndu sínum mönnum stuðning.

Það borgaði sig að lokum en Zenit vann leikinn 3-1 í kvöld og fer áfram samanlagt, 3-2.

Sjón er sögu ríkari.

This is how the Zenit fans welcomed their team bus earlier today ahead of their Europa League game against Fenerbahce.

Incredible scenes. 💥💥🔥🔥pic.twitter.com/oojYyeVU6t

— Football Vines (@FootballVines) 21 February 2019