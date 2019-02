Yrði glaður ef eiginkonan færi frá sér: Hún er brjáluð og lætur fréttamenn heyra það

Wayne Rooney, fyrrum fyrirliði Manchester United, komst í fréttirnar í síðasta mánuði eftir ölvun á almannafæri. Rooney var handtekinn á flugvelli í Washington en hann var í annarlegu ástandi eftir langt flug.

Samkvæmt enskum miðlum hefur Rooney komið sér í meira klandur og hótar konan hans, Coleen Rooney að fljúga aftur heim til Bretlands. Þau eru búsett í Bandaríkjunum þessa stundina en Rooney samdi við DC United í MLS-deildinni á síðasta ári. Samkvæmt miðlum ytra hangir hjónaband þeirra á bláþræði og er ástæðan sögð vera sú að eftir að Rooney hafi drukkið ótæplega á bar og reynt að tæla afgreiðslustúlku. Atvikið átti sér stað á Florída þar sem Rooney var í æfingaferð á dögunum.

Saga Wayne Rooney utan vallar: Fyllerí, kaup á vændiskonum og rothögg

Ensk blöð fjalla ítarlega um málið og nú er því haldið fram að Wayne yrði bæði svekktur en sáttur ef eiginkonan færi frá sér. Sambandið er komið á slæman stað.

Rooney hefur ekki áhyggjur af því hversu slæm umfjöllunin um hann er en sagt er að hann hafi áhyggjur af því hversu mikil áhrif Coleen lætur fjölskyldu sínu hafa á sig. Það sé alltaf einhver að ráðleggja henni hvað skal gera.

Coleen hefur fjarlægt giftingarhring sinn en saman eiga þau fjögur börn. Sagt er að andrúmsloftið á heimilinu sé mjög slæmt og að Wayne nýti hvert tækifæri til að koma sér út, oftar en ekki til að fá sér aðeins í glas.

Nú er sagt frá því að Coleen hafi skipað Rooney að leita sér aðstoðar og að hann fari í meðferð, það yrði ekki fyrsta meðferðin samkvæmt enskum miðlum.

Enskir miðlar segja nefnilega frá því að Rooney hafi farið á mikið og langt fyllerí eftir tap gegn Íslandi á Evrópumótinu í Frakklandi. Þar fór Rooney á fyllerí í nokkra daga og Coleen lét hann fara að hitta áfengisráðgjafa. Þar ræddi hann málin og tók sig á.

Ísland vann þar sinn fræknasta sigur í fótboltanum gegn Englandi í 16 liða úrslitum, mikið högg fyrir Rooney og félaga, og hann hallaði sér að flöskunni til að gleyma stað og stund.

Coleen er hins vegar ósátt með alla þessa umfjöllun og skellti sér á Twitter í dag og fór að bauna á ensk blöð.

,,Þessi svokallaði vinur sem blöðin treysta á að fá upplýsingar frá og hafa gert lengi, eru líklega að borga honum. Þau verða að hætta. Einn af mörgum hlutum sem þarf að leiðrétta, á Valentínusardag og við að snæða saman? Ég var í Wasinghton og Wayne var á Florida,“ skrifar Coleen.

🙈🙈🙈 The so called friend that …THAT paper are relying on for information and have been for a long time and probably paying …..needs to give in!! …one of the many things to correct …. Valentine’s meal?? On 14th feb 2019 I was in Washington and Wayne was in Florida 🙈

— Coleen Rooney (@ColeenRoo) February 16, 2019