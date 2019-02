Stjóri Arons brjálaður út í frægasta sjónvarpsmann Englands: ,,Segðu honum að fara til fjandans“

Neil Warnock, stjóri Cardiff er ekki mjög sáttur með Gary Lineker, einn frægasta sjónvarpsmann Englands. Lineker og Warnock eru ekki sammála um Brexit.

Warnock vill að Englendingar fari úr Evrópusambandinu í hvelli en Lineker er einn af þeim sem vill ekki að það gerist.

Lineker gerði grín að Warnock á Twitter á dögunum og kallaði hann Colin, það er nafn sem margir hafa hengt á Warnock í gegnum árin. Eitthvað sem hann sættir sig ekki við.

Lineker stýrir Match of the Day og þangað átti Warnock að fara í viðtal eftir sigur á Bournemouth um helgina. ,,Match of the day? Segðu Gary Lineker að fara til fjandans,“ sagði Warnock sem áttaði sig ekki á því að verið væri að taka upp.

,,Náðir þú þessu á mynd? Hann kallaði mig Colin, get ég sagt við hann að þetta sé Colin.“

Atvikið má sjá hér að neðan.