Mikið grín gert að blaðamanni Sky sem gerði ekkert: ,,Eitt tilgangslausasta starf allra tíma“

Félagaskiptaglugginn í Evrópu er nú lokaður en lokadagur gluggans var á fimmtudaginn.

Það voru ekki mörg félög sem styrktu sig í ensku úrvalsdeildinni og þá sérstaklega ekki stórliðin.

Það kemur ekki á óvart að Tottenham hafi ekki fengið inn leikmann alveg eins og í sumar.

Tottenham var eina félagið í sumar sem keypti engan leikmann sem er í fyrsta sinn sem það gerist.

Nú er mikið gert grín að blaðamanni Sky Sports sem var á æfingasvæði Tottenham allan ‘gluggadaginn’.

Það var mjög kalt í London en þessi ágæti blaðamaður þurfti að standa á æfingasvæði félagsins til að gera í raun.. Ekki neitt.

Það bárust engar fréttir frá félaginu allan daginn fyrir utan það að Georges-Kevin N’Koudou var sendur á lán til Monaco.

Sky Sports reporter outside Tottenham’s training ground when the transfer window closes.. 😀❄️ #deadlineday #TransferCentre pic.twitter.com/9jZjp9HSde — Paul (@Makpec5) 31 January 2019

So which @SkySportsNews reporter is at the Tottenham training ground and essentially has a day off?#COYS — StevieD (@_steviejd_) 31 January 2019

If your the reporter at Tottenham on deadline Day your essentially getting a free day wages for doing nothing 😂😂😂#deadlineday #skysportsnews — Mark O Keeffe (@Keeffo1) 31 January 2019

A reporter outside the Spurs training ground waiting for new signings has to be up there with a lifeguard at the Olympic swimming in all time pointless jobs. pic.twitter.com/c5cZslZQBe — Paddy Power (@paddypower) 31 January 2019