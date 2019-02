Alfreð fékk geggjaða afmæliskveðju frá FIFA: Augnablik sem Íslendingar gleyma aldrei

Alfreð Finnbogason, leikmaður Augsburg í Þýskalandi, á afmæli í dag þann 2. febrúar.

Alfreð er einn fremsti knattspyrnumaður okkar Íslendinga í dag en hann fagnar 29 ára afmæli sínu.

Framherjinn hefur undanfarin þrjú ár leikið í Þýskalandi og hefur skorað grimmt með Augsburg.

Hann er einnig partur af íslenska landsliðinu og skoraði fyrsta mark Íslands á HM í Rússlandi í sumar.

Alfreð skoraði þá í leik Íslands og Argentínu á HM en þeim leik lauk með 1-1 jafntefli.

FIFA sendi framherjanum í kjölfarið skemmtilega afmæliskveðju og minnti á augnablik sem við munum aldrei gleyma.

#HBD @A_Finnbogason! 🎂🎉

The 🇮🇸@footballiceland forward made history last year, scoring his nation’s first #WorldCup goal against 🇦🇷Argentina 🙌 pic.twitter.com/KhD9rwMeud

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 1 February 2019