Starfsmaður Arsenal með ógeðslegt kynþáttaníð: Getur ekki horft á górilluna

Esha Gupta sem var eitt sinn valinn fegursta kona Indlands hefur þurft að biðjast afsökunar eftir að hafa verið með kynþáttaníð um helgina. Hún beindi orðum sínum að Alex Iwobi leikmanni Arsenal, hún starfar fyrir félagið.

Gupta er sendiherra fyrir Arsenal í Indlandi en hún var eitt sinn kærasta Hector Bellerin, sem er bakvörður félagsins.

Gupta var að fylgjast með leik Arsenal gegn Manchester United á föstudag þar sem hún var ósátt með Iwobi.

,,Við verðum að leysa vandræði okkar á kantinum, ég get ekki horft á þetta górillu andlit sem Iwobi er með á kantinum, hann er svo lélegur,“ sagði Gupta við vinkonu sína og deildi samskiptum þeirra á Instagram.

Hún eyddi þeirri færslu síðan og fór á Twitter og baðst afsökunar á hegðun sinni.

Guys m sorry you thought it was racist. Was bad on my part, being a sports lover. Wallah never meant it. Sorry guys forgive the stupidity 🙏🏽 #gooner4life

It was us discussing our frustration during the game.sorry as I din realise it directed towards racism.laughed over the spur of the moment, which was the games result guys.been victim of racism myself before. But this is not something m proud of. It was a fault,sorry guys

— Esha Gupta (@eshagupta2811) January 27, 2019