Sjáðu þegar Neymar meiddist og fór grátandi af velli: Tæpur fyrir United

Neymar leikmaður PSG, fór meiddur af velli í gær þegar PSG mætti Strasbourg í franska bikarnum.

Neymar meiddist á ökkla í leiknum og er óttast að hann sé alvarlega meiddur.

Kappinn fann fyrir miklum sársauka og sást hann labba grátandi af velli.

PSG óttast að Neymar gæti misst af leikjum gegn Manchester United í Meistaradeild Evrópu í næsta mánuði.

Meiðsli eru að herja á leikmenn PSG en Marco Veratti meiddist nokkuð alvarlega á dögunum.

Meiðslin sem Neymar varð fyrir má sjá hér að neðan.

Neymar got injured!

Serious ankle twist, left the pitch in tears! pic.twitter.com/QQTnpIXakB

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) January 23, 2019