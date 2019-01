Ronaldo gerði þetta sama dag og leitað var af knattspyrnumanni sem hrapaði í flugvél

Cristiano Ronaldo, leikmaður Juventus fær að heyra það þessa stundina eftir að hafa deilt mynd af sér í einkaflugvél í gær.

Mörgum fannst tímasetningin á færslu Ronaldo ósmekkleg, hanni setti hana inn sama daga og Emilian Sala framherji Cardiff týndist. Hann var um borð í einkaflugvél á leið frá Nantes til Cardiff.

Ekkert hefur spurst til Sala síðan að vélin virðist hafa hrapað um klukkan 20:30 á sunnudag.

Ronaldo var á leið í einkaflugvél sinni frá Madríd til Torino en hann hafði verið í Madríd vegna dómsmáls. Þar fékk Ronaldo tveggja ára skilorðbundið fangelsi fyrir skattsvik og borgaði 16 milljónir punda í sekt.

Gary Lineker, sérfræðingur BBC var mjög óhress með Ronaldo og færslu hans. ,,Ekki dagurinn fyrir þessa færslu, í alvöru það er það ekki,“ sagði Lineker.

,,Sama dag og leikmaður sem týnist þegar hann er að fljúga til að fara í nýtt félag, þá er þessi heimskingi að taka mynd af sér í einkaflugvél eftir að hafa sloppið við fangelsi. Fagmennska,“ skrifar Duncan Wright blaðamaður á England.

