David Beckham var að kaupa hlut í knattspurnufélagi í dag: Hjálpar vinum sínum

David Beckham hefur fest kaup á 10 prósenta hlut í Salford City sem stefnir á að komast upp í atvinnumannadeildirnar á Englandi.

Árangur 92 sem var saman hjá Manchester United hefur átt stóran hluta í félaginu í nokkur ár, um er að ræða Paul Scholes, Gary Neville, Phil Neville, Nicky Butt og Ryan Giggs.

Allir munu þeir eiga 10 prósenta hlut, með Beckham eiga þeir því 60 prósenta hlut. Fjárfestirinn, Peter Lim á áfram 40 prósenta hlut.

Beckham er að færast nær því að stofna félagið sitt á Miami og er því í dag eigandi af tveimur knattspyrnufélögum.

Árgangur 92 hefur byggt Salford City sem er í Manchester hratt upp og stefna á að komast í atvinnumannadeild innan tíðar. Kaup Beckham ganga í gegn um leið og enska sambandið gefur grænt ljóst.

Phil Neville, Gary Neville, Ryan Giggs, Paul Scholes & Nicky Butt retain 10 per cent shares. Class of 92 will hold 60% if David Beckham given the green light by the FA. Peter Lim will hold 40% pic.twitter.com/XN4JzjCQLy

