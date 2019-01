Gillz mætti á hótel í Miami og þetta var spurningin sem hann fékk: ,,Spurning sem allir þurfa að svara framvegis”

Landsliðsmaðurinn Rúrik Gíslason vakti mikla athygli á heimsmeistaramótinu á Rússlandi í sumar eins og margir muna eftir.

Eftir að hafa komið inná sem varamaður í fyrsta leik gegn Argentínu í fyrsta leik þá var mikið talað um þennan hæfileikaríka knattspyrnumann.

Rúrik er ekki bara góður í fótbolta en hann þykir vera gríðarlega myndarlegur sem var heitasta umræðuefnið í sumar.

Rúrik eignaðist fjölda fylgjenda á Instagram eftir mótið í sumar en yfir milljón manns fylgja honum nú á samskiptamiðlinum.

Útvarpsmaðurinn og líkamsræktarþjálfarinn Egill Einarsson er mikill aðdáandi Rúriks og fer ekki leynt með það.

Egill eða Gillz eins og hann er oft kallaður var staddur í Miami á dögunum og fékk ansi athyglisverða spurningu.

,,Ert þú frá Íslandi? Þekkir þú Rúrik? Ég elti hann á Instagram, hann er mjög heitur!“ sagði afgreiðsludama við Egil á hóteli í Miami.

Egill bætir við að Íslendingar þurfi nú að venja sig á að svara þessari spurningu enda Rúrik orðinn heimsfrægur.

“You from Iceland? Do you know Rúrik, I follow him on instagram, really hot!”

Afgreiðsludama i check in á hóteli í Miami. Eðlilegt.

Standard spurning sem allir Íslendingar þurfa að svara framvegis þegar þeir checka sig inn á hótel erlendis.

— Egill Einarsson (@EgillGillz) 3 January 2019