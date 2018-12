Er Sanchez að gefa eitthvað í skyn? – Heyrðu lagið sem hann spilaði í bílnum

Alexis Sanchez er mættur aftur til Manchester eftir að hafa jafnað sig af meiðslum í heimalandinu Síle.

Sanchez hefur átt mjög athyglisvert ár en hann var keyptur til Manchester United í byrjun árs frá Arsenal.

Sanchez var lengi einn besti leikmaður deildarinnar en hefur lítið sýnt síðan hann kom á Old Trafford.

Margir kenna Jose Mourinho um það en Portúgalinn náði ekki því besta úr nokkrum stjörnum liðsins.

Það er nú spurning hvort Ole Gunnar Solskjær geri betur en hann stýrir liðinu út tímabilið.

Sanchez birti myndband af sér mæta á Old Trafford í dag þar sem hann spilaði lagið ‘Now We Are Free’ í bílnum.

Það er lag sem flestir kannast við úr kvikmyndinni ‘Gladiator’ með Russell Crowe í aðalhlutverki.

Er Sanchez nú loksins orðinn frjáls?

Alexis Sánchez playing Hans Zimmer’s ‘Now We Are Free’ whilst driving into Carrington 😅 pic.twitter.com/skyODHoTeC — utdreport (@utdreport) 22 December 2018