Uppljóstraði Bellamy svakalegu leyndarmáli í beinni? – Sjáðu atvikið

Það er nú komið á hreint hvaða lið mætast í undanúrslitum enska deildarbikarsins.

8-liða úrslitum keppninnar lauk í kvöld en Tottenham og Chelsea tryggðu sér farseðilinn í næstu umferð.

Tottenham lagði granna sína í Arsenal 2-0 á Emirates vellinum og Chelsea vann Bournemouth 1-0 á heimavelli.

Í gær tryggðu Manchester City og Burton sér sæti í næstu umferð en Burton spilar í þriðju efstu deild.

City lagði Leicester í vítakeppni í gær og Burton sló Middlesbrough úr keppni nokkuð óvænt.

Dregið var í undanúrslitin í kvöld en nú er talað um að búið væri að ákveða hvaða lið myndu mætast í næstu umferð áður en drátturinn fór fram.

Craig Bellamy starfar hjá Sky Sports en hann lét athyglisverð ummæli falla í gær eftir leik City og og Leicester.

Það er eins og Bellamy hafi vitað það í gær að City myndi mæta Burton og að hin tvö liðin myndu mætast sem gerir leik Tottenham og Chelsea.

Myndband af Bellamy í gær má sjá hér.

Be an interesting draw tomorrow after Bellamy just already told us City have drawn Burton… #Fix pic.twitter.com/J1uTcWaBmP

— sam butterworth (@sambutterworth9) 18 December 2018