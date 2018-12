Sjáðu atvikið: Kastaði flösku í Alli – Svar miðjumannsins var frábært

Dele Alli skoraði frábært mark fyrir lið Tottenham í kvöld sem mætti Arsenal í enska deildarbikarnum.

Tottenham hafði betur 2-0 á útivelli en þeir Son Heung-Min og Alli komust á blað.

Miðjumaðurinn lenti í leiðindaratviki í síðari hálfleik er stuðningsmaður kastaði flösku í átt að honum.

Flaskan fór í höfuð Alli sem skiljanlega brá eftir höggið. Stuðningsmaðurinn á von á refsingu.

Alli var þó ekki lengi að svara fyrir sig en hann minnti stuðningsmanninn á hvað staðan væri í leiknum.

Atvikið má sjá hér.

Dele Alli gets an object thrown at him before taking a deep breath and reminding the moron who threw it what the score is. pic.twitter.com/wmBgQHeou5

— FootballJOE (@FootballJOE) 19 December 2018