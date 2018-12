Sjáðu Mourinho eftir að hann var rekinn: Brosti út að eyrum með nokkra milljarða í vasanum

Manchester United hefur staðfest að búið sé að reka Jose Mourinho frá félaginu.

Mourinho er rekinn frá United eftir slæmt tap gegn Liverpool á sunnudag, stjórn United hefur fengið nóg. Mourinho er á sínu þriðja tímabili með félagið en gengi liðsins í ár hefur verið slakt. United er langt frá toppliðum deildarinnar en Mourinho vann þrjá titla á fyrstu leiktíð sinni, síðan þá hefur hallað undan fæti.

Mourinno mætti á æfingasvæði félagsins klukkan 9:02 í morgun, hann var eins og alltaf keyrður á svæðið á glæsilegum Jaguar bíl. 44 mínútum síðar var hann búinn að funda með Ed Woodward, stjórnarformanni félagsins sem rak hann úr starfi.

Það var nokkuð létt yfir Mourinho á leið á æfinguna og eflaust taldi hann að hann myndi fá lengri tíma í starfinu.

Það var hins vegar örlagaríkt símtal frá Joe Glazer eiganda félagsins, í gærkvöldi, sem varð til þess að Mourinho var rekinn.

Mourinho var í þrjá tíma á æfingasvæði félagsins eftir að hann var rekinn, þar tók hann dótið sitt saman og kvaddi starfsmenn félagsins.

Mourinho var svo brosandi út að eyrum þegar hann keyrði af æfingasvæðinu, líklega vegna þess að United þurfti að borga honum 3,7 milljarða íslenskra króna þegar félagið ákvað að reka hann.

