Manchester United búið að reka Jose Mourinho

Manchester United hefur staðfest að búið sé að reka Jose Mourinho frá félaginu.

Mourinho er rekinn frá United eftir slæmt tap gegn Liverpool á sunnudag, stjórn United hefur fengið nóg.

Mourinho er á sínu þriðja tímabili með félagið en gengi liðsins í ár hefur verið slakt. United er langt frá toppliðum deildarinnar en Mourinho vann þrjá titla á fyrstu leiktíð sinni, síðan þá hefur hallað undan fæti.

Tíðindin koma nokku á óvart enda töldu enskir miðlar að Mourinho yrði ekki rekinn frá félaginu í bráð.

Gengi liðsins hefur hins vegar verið það slakt. Mourinho er rekinn 18 desember en þrjú ár og einn dagur er síðan að Chelsea rak hann úr starfi.

Mourinho er þriðji stjórinn sem United rekur eftir að Sir Alex Ferguson hætti árið 2013 en hann lifði lengt af þeim í starfi. Louis van Gaal var rekinn eftir tvö tímabil en David Moyes var rekinn á fyrstu leiktíð sinni.

United hefur staðfest að félagið muni ráða tímabundinn stjóra út tímabilið og síðan verður málið skoðað. Nú er líklegt að Michael Carrick muni því stíga upp og stýra liðinu í næstu leikjum.

Manchester United has announced that Jose Mourinho has left the Club.

We would like to thank him for his work during his time at Manchester United and wish him success in the future. #MUFC

— Manchester United (@ManUtd) December 18, 2018