Sjáðu atvikið: Jurgen Klopp skoraði stórkostlegt mark

Jurgen Klopp, stjóri Liverpool, þykir vera einn besti þjálfari Englands í dag en hann hefur gert góða hluti á Anfield.

Klopp var áður þjálfari Mainz og Borussia Dortmund en hann var í sjö ár hjá báðum félögum.

Klopp tók við Mainz árið 2001 eftir að hafa lagt skóna á hilluna en hann lék með liðinu í heil 11 ár.

Skemmtilegt myndband birtist af Klopp í gær en þar má sjá hann skora magnað mark fyrir Mainz.

Klopp var ekki frábær knattspyrnumaður og viðurkennir það sjálfur en hann gat spilað bæði vörn og sókn.

Fyrir 21 ári síðan skoraði Klopp stórkostlegt mark gegn Meppen eftir að hafa komið inná sem varamaður!

Markið má sjá hér.

🚀 – Jurgen Klopp here OTD in 1997 with an extremely nonchalant blastie.#LFC pic.twitter.com/LE9kCLr2y9

— MUNDIAL (@MundialMag) 14 December 2018