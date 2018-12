Lingard tók umdeilda ákvörðun fyrir mikilvægasta leik tímabilsins – Keane og Neville ekki sáttir

Þeir Gary Neville og Roy Keane voru í setti Sky Sports í dag fyrir leik Liverpool og Manchester United.

Þeir tveir ræddu Jesse Lingard, leikmann United, sem ákvað að fara af stað með fatalínu fyrir leikinn í dag.

Neville var ekki hrifinn af tímasetningu Lingard sem einbeitir sér að öðru fyrir mikilvægasta leik tímabilsins.

,,Mér líkar við Jesse Lingard og það er ekkert að því að fara af stað með fatalínu,“ sagði Neville.

,,En fyrir leik gegn Liverpool á útivelli í stærsta leik tímabilsins? Ekki byrja með fatalínu í þessari viku, gerðu það fyrir leik gegn Fulham!“

Keane var sammála Neville en fór aðeins dýpra í málið, hann segir að Lingard eigi að einbeita sér að fótboltanum en ekki að fötum.

,,Ef þetta væri sterkur búningsklefi þá væri þetta ekki samþykkt. Það er það sem ég hef áhyggjur af,“ sagði Keane.

,,Hann gæti verið vinalegasti strákurinn í heiminum en þegar þú byrjar á þessu bulli.. Fólk segir að maður eigi að einbeita sér að öðru fyrir utan fótbolta en ég er ekki sammála.“

,,Fótboltinn á að vera númer eitt. Einbeittu þér að leiknum og ekki fela þig á bakvið bílana, húðflúrin, kærusturnar eða umboðsmenn. Spilaðu leikinn og gerðu þetta þegar þú hættir.“

Gary Neville and Roy Keane on the Man Utd team.

pic.twitter.com/Is9jTMEm11

— Man Utd Channel (@ManUtdChannel) 16 December 2018