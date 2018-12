Everton staðfestir komu Grétars

Grétar Rafn Steinsson er hættur sem yfirmaður knattspyrnumála hjá Fleetwood Town.

Everton hefur staðfest ráðningu á Grétari en fréttir um þetta komu fram í gær.

Grétar verður yfirnjósnari Everton í Evrópu en sagt er að frá því verði greint á morgun.

Grétar mun sjá um að fylgjast með spennandi leikmönnum í Evrópu og stýra her útsendara, hvaða leikmenn þeir eigi að skoða.

Marcel Brands er yfirmaður knattspyrnumála hjá Everton en hann og Grétar þekkjast vel.

Grétar lék með AZ Alkmaar þegar Brands var yfirmaður knattspyrnumála þar.

Grétar Rafn átti frábæran feril sem leikmaður en Gylfi Þór Sigurðsson leikur með Everton í dag.

🆕 | We have today appointed Grétar Steinsson as our Chief European Scout. Welcome to #EFC, Grétar!

— Everton (@Everton) December 7, 2018