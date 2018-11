Jóni Daða ofbýður eineltið sem Jamal verður fyrir: ,,Það þarf að gera eitthvað, einelti er viðbjóðslegt“

Myndband af ógeðslegu einelti í Huddersfield á Englandi hefur gengið eins og eldur um sinu á veraldarvefnum síðasta sólarhringinn.

Um er að ræða Jamal sem er flóttamaður á Englandi hefur mátt þola harkalegt einelti frá því að hann kom til landsins. Jamal var á göngu í kringum skóla sinn þegar myndbandið náðist af eineltinu og ofbeldinu í hans garð.

Myndbandið hefur vakið afar hörð viðbrögð, fólki sárnar að svona líðist í siðmenntuðu samfélagi. Samfélagið í Huddersfield hefur líka fengið nóg, af stað er farinn söfnun fyrir Jamal og fjölskyldu.

Þau eiga ekki mikla fjármuni og ætlar samfélagið í Huddersfield að styrkja þau með söfnun. Þegar þetta er skrifað hafa safnast meira en tíu milljónir.

Myndbandið og málið snertir marga, þar á meðal Jón Daða Böðvarsson framherja íslenska landsliðsins og Reading.

,,Frábært málefni, en það þarf að gera eitthvað. Einelti er viðbjóðslegur hlutur,“ skrifar Jón á Twitter.

,,Það er árið 2018 og þetta er áfram vandamál, það er hræðilegt. Ég sendi góða strauma til Jamal.“

