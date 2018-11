Sjáðu myndirnar – Var Salah að gera grín að Ramos?

Stuðningsmenn Liverpool á Englandi telja sig vera með ástæðuna á bakvið fagn Mohamed Salah í gær.

Salah skoraði fyrsta mark Liverpool í leik gegn Watford sem gestirnir unnu örugglega að lokum, 3-0.

Talað er um að Salah hafi gert grín að fagni Sergio Ramos, fyrirliða Real Madrid á Spáni.

Ramos og Salah mættust í úrslitum Meistaradeildarinnar í maí en sá síðarnefndi þurfti að fara af velli snemma leiks eftir viðskipti við spænska varnarmanninn.

Það gengur illa hjá Ramos og félögum þessa stundina en Real tapaði 3-0 fyrir Eibar í gær áður en flautað var til leiks hjá Liverpool.

Salah virðist hafa fagnað marki sínu að hætti Ramos eins og má sjá hér fyrir neðan.

Did Mo Salah actually mock Sergio Ramos’ celebration here? 😂 pic.twitter.com/yE98XrTN4X

— Did It Cross The Line? (@diditcross) 24 November 2018