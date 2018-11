Fela sig á bakvið blaðamann sem er ekki til – ,,Ég var kallaður þetta þegar ég starfaði fyrir þá“

The Sun er mjög umdeildur miðill í Bretlandi en heimildir blaðsins þykja ekki vera of áreiðanlegar.

Það hefur vakið athygli undanfarna mánuði að ‘risa fréttir’ blaðsins séu skrifaðar af blaðamanninum Carl Long.

Í dag var greint frá því að Christian Eriksen hjá Tottenham og Marcus Rashford hjá Manchester United, væru á leið til Real Madrid.

Samkvæmt þessari frétt er Real tilbúið að borga 90 milljónir punda fyrir þessa tvo leikmenn.

Greinin er stimpluð á blaðamanninn Carl Long en hann er hins vegar ekki til. Það er víst nafn sem Sun felur sig á bakvið.

Alex Shaw, blaðamaður ESPN, greindi fyrst frá því á síðasta ári en hann var stundum kallaður ‘Carl Long’ er hann starfaði fyrir blaðið í stuttan tíma.

,,Ég verð að viðurkenna það að ég var hissa á að sjá ‘Arsene Wenger til PSG’ á baksíðunni í dag skrifað af Carl Long. Carl Long er ekki til,“ sagði Shaw.

Síðan þá hafa nokkrar greinar verið stimplaðar á Long en nefna má dýfu Raheem Sterling gegn Shakhtar Donetsk í Meistaradeildinni og svo að Hugo Lloris væri á leið til Real.

Blaðið felur sig því á bakvið þetta nafn sem gefur til kynna að það sé ekkert að marka þessar heimildir.

Tomorrow’s @SunSport back page: Real Madrid are plotting a daring £60million raid to grab Tottenham keeper Hugo Lloris https://t.co/f4473Gjm2w pic.twitter.com/IPLJGwXgO2 — Sun Sport (@SunSport) 24 July 2018

Tomorrow’s @SunSport back page: NO CLASS: Jose Mourinho sparks a storm by goading Juventus fans after Man United’s brilliant comeback. pic.twitter.com/p4xDQHX8VO — Sun Sport (@SunSport) 7 November 2018

Here is tomorrow’s @SunSport back page: Real Madrid plot £90million double raid for Marcus Rashford and ­Christian Eriksen https://t.co/NLXJ3RqkOV pic.twitter.com/J0EQQqqMl1 — Sun Sport (@SunSport) 19 November 2018

Must admit was a bit surprising to see The Sun’s „Wenger to PSG“ on backpage today by Carl Long. Carl Long doesn’t exist. — Alex Shaw (@AlexShawESPN) 21 March 2017

They called me Carl Long when I was a uni student writing match reports and features for them. Desperate to get bylines to boost a portfolio but nope. Carl Long. Or Max Short. — Alex Shaw (@AlexShawESPN) 25 July 2018