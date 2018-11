,,Hann gæti unnið skallaeinvígi við Frelsisstyttuna“ – Sjáðu ótrúlegan stökkkraft Van Dijk

Virgil van Dijk, leikmaður Liverpool, hefur fengið lof fyrir sína frammistöðu síðan hann samdi við félagið.

Van Dijk kom til Liverpool frá Southampton í janúar og er fastamaður í liði Jurgen Klopp.

Van Dijk er einnig lykilmaður í hollenska landsliðinu og undirbýr sig fyrir stórleik á morgun.

Holland mætir þá Frakklandi í Þjóðadeildinni en fjögur stig skilja liðin að í riðlinum fyrir leikinn.

Van Dijk sýndi ótrúlegan stökkkraft sinn í dag og er við hæfi að kalla hann Hollendinginn fljúgandi.

Samherji Van Dijk hjá Liverpool, Georginio Wijnaldum, var í veseni með að ná til boltanns með höndunum en sá fyrrnefndi náði til hans með höfðinu!

Sjón er sögu ríkari.

🗽 Virgil van Dijk could win a header against the Statue of Liberty!

Poor Gigi Wijnaldum at the end can barely reach with his hand…

(📱Insta: ryanbabel) pic.twitter.com/pdnbo0Btev

15 November 2018