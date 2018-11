Sorglegt andlát í enska boltanum: Grétar Rafn minnist vinar síns

Robert Rowan yfirmaður fótboltamála hjá Brentford lést á dögunum, aðeins 28 ára gamall.

Rowan þrátt fyrir ungan aldur hafði náð að heilla alla hjá Brentford og bar mikla ábyrgð.

Rowan var bráðkvaddur en Grétar Rafn Steinsson og hann voru félagar.

Grétar Rafn er yfirmaður knattspyrnumála hjá Fleetwod Town en hann minnist félaga síns á Twitter.



,,Alltof snemmt vinur minn, hugur minn er hjá fjölsyldu og vinum þessa frábæra manns,“ skrifar Grétar á Twitter.

Far too soon my friend . Thoughts are with the family and friends of this great man https://t.co/Uo4QfdeNrF

— Gretar R. Steinsson (@gretz1982) November 13, 2018