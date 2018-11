Zlatan segir gömlum hetjum Manchester United að halda kjafti

Zlatan Ibrahimovic fyrrum framherji Manchester United hefur komið góðum vini, Paul Pogba til varnar. Miðjumaðurinn fær oft að heyra það.

Pogba er oft gagnrýndur af gömlum leikmönnum félagsins, þar má nefna Roy Keane, Gary Neville og Roy Keane.

,,Þetta hefur verið eitthvað vandamál sem er fáranlegt, allir kenna Pogba um,“ sagði Zlatan.

,,Einhver fer yfir á rauðu ljósi og það er Pogba að kenna, það springur dekk, það er Pogba að kenna. það er allt Pogba að kenna.“

,,Allir eru að tala, þeir vilja bara athygli. Menn eiga von á kraftaverki í hvert skipti, sérstaklega fyrrum leikmenn. Þeir verða að róa sig og horfa á hvað þeir gerðu.“

,,Þeir voru ekkert betri, ég get sagt það. Ég spilaði gegn þeim, sumir voru góðir, aðrir minna. Einn hélt að hann væri góður en var það ekki. Afsakið orðbragðið, þeir eiga að halda kjafti.“

,,Þeir fá borgað fyrir að tala, þeir fá borgað fyrir athygli. Þú verður að tala um staðreyndir.“

