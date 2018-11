Sjáðu magnaðan sprett Gylfa um helgina – Ekki margir sem gætu þetta

Gylfi Þór Sigurðsson átti góðan leik fyrir Everton um helgina er liðið vann Brighton 3-1 í úrvalsdeildinni.

Gylfi lagði upp eitt af mörkum Evertpn á Richarlison en sá síðarnefndi skoraði tvö mörk í sigrinum.

Stoðsending Gylfa var frábær en hann átti magnaðan sprett upp allan völlinn áður en hann gaf boltann á Brasilíumanninn sem skoraði.

Gylfi hefur verið einn allra besti leikmaður Everton á leiktíðinni og virðist vera í sínu besta standi.

Gylfi sýndi mikla yfirvegun, boltastjórn og hraða í fyrsta marki Everton sem kom eftir skyndisókn.

Frábæran sprett hans má sjá hér.

Favourite goal so far this season. #EFC pic.twitter.com/sbvVKpKPML

— The-Toffees.com (@thetoffees_com) 4 November 2018