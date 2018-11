Gaf öllum krökkunum sem sungu fyrir hann þrjú þúsund krónur á hrekkjavökunni

Marcus Rashford sóknarmaður Manchester United var í stuði í gær, hann fagnaði 21 árs afmæli sínu en einnig var Hrekkjavaka.

Hrekkjavaka hefur verið að ná meiri og meiri vinsældum hér á landi en hún er hvað stærst í Bandaríkjunum.

Í Englandi halda menn hrekkjavökuna og voru krakkar að ganga á milli húsa í gær í von um að krækja sér í nammi.

Rashford ákvað að gleðja krakka sem hann sá með því að gefa þeim öllum 20 pund eða rúmar 3 þúsund krónur.

,,Átta krakki minn var í grikk eða gott í Sale í gær með fjórum vinum, góður drengur stoppaði á bíl sínum. Konan í farþegasæti sagði krökkunum að syngja afmælissöng fyrir hann. Hann gaf þeim öllum 20 pund að lokum. Takk Rashford,“ sagði Simon Austin, blaðamður sem var með barni sínu.

Rashford er með góð laun og getur því leyft sér að gleðja aðra í formi peninga.

My 8 year old has just been trick or treating with 4 other friends in Sale. Nice man pulled up in his car. Lady in passenger seat said ‘sing happy birthday, he’s 21 today’, so they did. And he gave each of them a £20 note. Thank you @MarcusRashford 👏🏻👏🏻

— Simon Austin (@sport_simon) October 31, 2018