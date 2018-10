Sjáðu þrumuræðu Gerrard – Segir hlutina eins og þeir eru

Steven Gerrard, fyrrum leikmaður Liverpool, reynir nú fyrir sér í þjálfun en hann var áður frábær á velli.

Gerrard ákvað að taka skrefið til Skotlands fyrir nokkrum mánuðum og var ráðinn þjálfari Rangers í Skotlandi.

Það er fyrsta þjálfarastarf Gerrard en Rangers hefur gengið vel undir hans stjórn í Evrópukeppni þó gengið í deildinni sé ekki eins gott.

Blaðamenn ræddu við Gerrard og Jordan Rossiter í dag en Rossiter er sjálfur fyrrum leikmaður Liverpool.

Blaðamaður ákvað þá að spyrja Rossiter út í ummæli Gerrard þar sem hann hótaði því að finna nýja leikmenn ef ákveðnir spilarar væru ekki að standa sig.

Rossiter var við það að svara spurningunni er Gerrard steig inn í og ákvað sjálfur að svara. Hann kom Rossiter til varnar og sagði að hann hafi verið meiddur undanfarin tvö ár.

Þrumuræða hjá Gerrard sem tók ábyrgðina á sig eins og má sjá hér fyrir neðan.

