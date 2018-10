Einn besti dagurinn á ferli Eiðs Smára – Sjáðu hvað gerðist fyrir 14 árum

Eiður Smári Guðjohnsen er af mörgum talinn besti knattspyrnumaður í sögu Íslands en hann átti stórkostlegan feril.

Eins og flestir vita lék Eiður með mörgum stórum liðum og má nefna Chelsea, Tottenham og Barcelona.

Eiður fékk mest að spila hjá Chelsea á sínum tíma og var duglegur að skora mörk fyrir bláliða áður en hann fór til Spánar.

Fyrir nákvæmlega 14 árum upplifði Eiður frábæran dag er hann lék með Chelsea í 4-0 sigri á Blackburn.

Eiður skoraði þrennu í þeim leik en hann hélt svo til Barcelona tveimur árum seinna.

Til hamingju með daginn Eiður en hér fyrir neðan má sjá þrennuna sem hann skoraði í leiknum.

4-0 and an @Eidur22Official hat-trick on this day in 2004! 🗓

Can you remember our opponents at the Bridge that day? 🤔 pic.twitter.com/vXXEx74Ms8

— Chelsea FC (@ChelseaFC) 23 October 2018