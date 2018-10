Verður Ronaldo yngri jafn góður og pabbi sinn? – Bauð upp á frábær tilþrif og minnti á föður sinn

Cristiano Ronaldo er nafn sem allir knattspyrnuaðdáendur kannast við en hann er talinn einn besti leikmaður sögunnar.

Ronaldo hefur undanfarin ár raðað inn mörkum í Evrópu bæði með Real Madrid og portúgalska landsliðinu.

Portúgalinn hefur átt farsælan feril og leikið með Manchester United, Real Madrid og nú Juventus.

Það stefnir í það að elsti sonur Ronaldo, Cristiano Ronaldo yngri ætli að feta í fótspor föður síns.

Ronaldo yngri spilar fyrir krakkalið Juventus í dag og skoraði tvö frábær mörk fyrir liðið í leik á dögunum.

Ronaldo eldri birti myndband af því á samskiptamiðla og er hægt að segja að hann minni aðeins á föður sinn.

Mörk Ronaldo yngri má sjá hér.

Cristiano Ronaldo Jr. As good as his dad? 💪

(📽️: @Cristiano)pic.twitter.com/PiDvECJQty

— Goal (@goal) 14 October 2018