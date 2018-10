Sjáðu atvikið – Karius með hörmuleg mistök í tapi

Loris Karius, markvörður Besiktas, gerði sig sekan um slæm mistök í kvöld er liðið mætti Malmö.

Besiktas var talið sigurstranglegra fyrir leik gegn þeim sænsku í kvöld en tapaði 2-0.

Karius var ekki sannfærandi í fyrra marki Besiktas en fyrirgjöf kom inn frá hægri sem fór yfir Þjóðverjann og í netið.

Karius ætlaði að slá boltann yfir en hitti knöttinn ekki og fór hann alla leið í netið.

Hann komst í fréttirnar í maí er hann gerði sig sekan um tvö afar slæm mistök í úrslitum Meistaradeildarinnar gegn Real Madrid.

Myndband af atviki kvöldsins má sjá hér.

Karius still suffering from concussion. Guy needs to retire 😂 pic.twitter.com/5QRsbGUvK8

— Simply Utd (@SimplyUtd) 4 October 2018