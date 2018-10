Kolbeinn skoraði stórbrotið mark eftir aukaspyrnu – Sjáðu markið

Hinn efnilegi Kolbeinn Birgir Finnsson skoraði stórbrotið mark fyrir varalið Brentford við Queens Park Rangers í dag.

Kolbeinn er gríðarlega efnilegur leikmaður en hann samdi við Brentford fyrr á þessu ári.

Kolbeinn var fyrir það hjá Groningen í Hollandi en hann gekk í raðir liðsins frá Fylki í Pepsi-deild karla.

Kolbeinn er aðeins 19 ára gamall og á framtíðina fyrir sér en hann spilaði níu leiki í efstu deild fyrir Fylki.

Kolbeinn skoraði magnað mark gegn QPR eftir aukaspyrnu en hann átti þrumuskot langt fyrir utan teigt sem hafnaði í netinu.

Markið má sjá hér.

What a beaty of a goal by Kolbeinn Finnsson (@KolbeinnB) born 1999 for @BrentfordFC reserve vs. QPR 🇮🇸⚽️💪🏻 #TeamTotalFootball pic.twitter.com/2TkcELAgvn

— Total Football (@totalfl) 3 October 2018