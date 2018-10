Magnaður Jón Daði á lista með Eden Hazard

Jón Daði Böðvarsson, leikmaður Reading á Englandi, hefur staðið sig frábærlega á þessu tímabili.

Jón hefur skorað sex mörk fyrir Reading í næst efstu deild og skorar mark á 95 mínútna fresti.

Það er áhugavert að skoða það að Jón er í fimmta sæti þegar kemur að markaskorun miðað við spilaðar mínútur.

Jón hefur skorað sex mörk á 569 mínútum en hann hefur verið einn besti ef ekki besti leikmaður Reading á tímabilinu.

Sky Sports skoðar þá sem eru heitastir fyrir framan markið í fjórum efstu deild Englands og er Jón á lista með Eden Hazard.

Hazard hefur skorað sex mörk fyrir Chelsea í ensku úrvalsdeildinni en er sæti fyrir ofan Jón. Belginn skorar mark á 81 mínútna fresti.

Hér má sjá heitustu markaskorara Englands um þessar mundir.

🇮🇸 @ReadingFC‘s @jondadi is currently fifth in the minutes per goals rankings in England’s top four leagues. ⌚️ Minutes played: 569

⚽️ Goals scored: 6

👊 Minutes per goal: 95 #URZ pic.twitter.com/36BrrnORqy — Sky Bet (@SkyBet) 1 October 2018

📝 Next on the list in fourth place in @ChelseaFC star @hazardeden10. ⌚️ Minutes played: 487

⚽️ Goals scored: 6

👏 Minutes per goal: 81 #CFC pic.twitter.com/Qm4Q7w7Xqn — Sky Bet (@SkyBet) 1 October 2018

🔵 In third place is @OfficialOAFC striker Sam Surridge. ⌚️ Minutes played: 467

⚽️ Goals scored: 6

💪 Minutes per goal: 78 #oafc pic.twitter.com/SpjeoSpGWW — Sky Bet (@SkyBet) 1 October 2018

🥅 @ColU_Official striker @LukeNorris9 is in second place on the list. ⌚️ Minutes played: 460

⚽️ Goals scored: 6

👍 Minutes per goal: 77 #ColU pic.twitter.com/J8k6Dw7sVC — Sky Bet (@SkyBet) 1 October 2018

🙌 Topping the minutes per goals ratio is @BrentfordFC‘s @nealmaupay18. ⌚️ Minutes played: 667

⚽️ Goals scored: 9

🐝 Minutes per goal: 74 #BrenfordFC pic.twitter.com/A5hdPzcMff — Sky Bet (@SkyBet) 1 October 2018