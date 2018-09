Sjáðu atvikið sem þessi ungi maður mun aldrei gleyma – Hljóp grátandi inn á völlinn og fékk treyju hetjunnar sinnar

Einn ungur stuðningsmaður Paris Saint-Germain í Frakklandi upplifði augnablik í gær sem hann mun aldrei gleyma.

Þessi ungi strákur hljóp grátandi inn á völl Rennes í gær er liðið spilaði við PSG í efstu deild Frakklands.

Með PSG leikur stórstjarnan Neymar og hjálpaði hann PSG að ná í góðan 3-1 útisigur.

Neymar var tekinn af velli þegar örfáar mínútur voru eftir og þá ákvað krakkinn að hlaupa inn á völlinn til að taka á móti hetjunni sinni.

Neymar tók alls ekki illa í atvikið og passaði það að öryggisverðir myndu ekki taka of hart á krakkanum.

Hann fékk svo leiktreyju Neymar í kjölfarið og upplifði kvöld sem hann mun aldrei gleyma.

A moment every young football supporter around the world lives for. Nothing beats it. pic.twitter.com/qsRzlduwfI

— Asif. (@Asif9707) 23 September 2018