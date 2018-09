Fyrrum framherji Chelsea bálreiður og hraunar yfir konur – ,,Við getum ekki fætt barn og þið getið ekki spilað fótbolta“

Leon Knight, fyrrum framherji Chelsea, hefur komið sér í fréttirnar eftir margar Twitter færslur sem hann birti í gær

Knight tjáði sig eftir innkomu Alex Scott, fyrrum varnarmanns enska kvennalandsliðsins og Arsenal, á Sky Sports.

Scott var í settinu hjá Sky ásamt Jamie Redknapp og Jamie Carragher eftir 1-0 sigur Englands á Sviss í vináttuleik.

Knight er orðinn mjög þreyttur á að sjá konur fjalla um fótbolta í sjónvarpinu og er kominn með nóg. Hann tók reiði sína út á Twitter.

Knight er í dag 35 ára gamall en hann er uppalinn hjá Chelsea og kom við sögu í Evrópuleik hjá félaginu.

Hann fékk þó fá tækifæri og spilaði síðar á ferlinum með liðum eins og Brighton, Swansea, Queens Park Rangers og Huddersfield.

,,Þetta gæti verið óvinsæl skoðun en ég þarf að segja svolítið og mér gæti ekki verið meira alvara,“ skrifaði Knight á meðal annars.

,,Ég vil ekki sjá aðra konu tala um fótbolta í smáatriðum á Sky Sports eða BT Sport. Farið til fjandans!“

,,Ég meina það, farið til fjandans. Vitið þið hvað það eru margir fótboltamenn sem eru atvinnulausir og gætu tjáð sig almennilega um það sem er í gangi. Þeir eru með þessa helvítis stelpu talandi um fótbolta.“

,,Sjáið mennina í settinu þegar þessar stelpur byrja að tala. Horfiði á svipbrigðin. Þetta er gert til að blekkja. Þetta jafnréttisbull þarf að hætta, við erum ekki nálægt því að vera jöfn. Við getum ekki fætt barn og þið getið ekki talað um eða spilað fótbolta.“

,,Leyfið þeim að lýsa og tjá sig um eigin leik. Það eru nógu margar konur sem spila fótbolta í dag til að fjalla um og við þurfum ekki á þeim að halda. Þetta er vandræðalegt.“

Might be a unpopular shout but I got something to say and I couldn’t be more serious :

I DONT WANNA SEE ANOTHER WOMAN TALKING FOOTBALL IN DETAIL ON SKY SPORTS OR BT SPORT. FUCK OFF!

— knighty (@LeonKnight_) 12 September 2018