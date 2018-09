Sjáðu atvikið – Shaw missti meðvitund og féll í grasið – Ekki fyrir viðkvæma

Það eru ekki margir fótboltamenn sem eru jafn óheppnir og bakvörðurinn Luke Shaw sem spilar með Manchester United.

Shaw hefur upplifað erfiða tíma hjá United síðan hann kom til félagsins frá Southampton.

Meiðsli hafa sett stórt strik í reikninginn hjá Shaw sem hefur þó farið mjög vel af stað á leiktíðinni.

Shaw var í kjölfarið valinn í landsliðshóp Englands á ný og byrjaði gegn Spánverjum í Þjóðadeildinni í kvöld.

Shaw entist í 53 mínútur í leiknum í kvöld en hann þurfti að fara af velli eftir samstuð við Dani Carvajal.

Shaw var borinn af velli eftir samstuðið en vonandi fyrir þennan ágæta leikmann að hann jafni sig fljótt.

Shaw missti meðvitund um leið og hann fékk snertinguna og féll í grasið. Við vörum við myndbandinu.

This is awful to see. I feel so bad for him 😢 pic.twitter.com/iXeXdtsJVv

— ‏ً (@LukeShawArmy) 8 September 2018